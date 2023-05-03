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Киевский режим серьезно разочаровался в надежности американских и европейских союзников. Теперь он решил держать в тайне подробности "назначенного" на весну контрнаступления. Одна вопиющая оплошность американцев заставила их киевских марионеток пойти на такой решительный шаг.
Как известно, уже несколько недель в СМИ продолжают обсуждать нашумевшую ситуацию с утечкой секретных данных Пентагона. Благодаря "сливу" общедоступными стали конфиденциальные данные о состоянии украинской армии, а также информация о грядущем контрнаступлении, напоминает интернет-издание "Свободная пресса".
После разразившегося скандала украинские руководители пораскинули мозгами и поняли, что американцам не стоит быть в курсе всех деталей готовящейся на Россию атаки, передает телеканал "360". Новая информация также может быть "слита". По крайней мере, на такое положение дел указывают зарубежные журналисты.
Теперь Вашингтону отказано в получении сведений о конкретных сроках, позициях наступающих войск и числе украинцев, которые будут брошены в атаку, отмечает "Радио 1". Впрочем, в США уже заявили, что спокойно обойдутся без этой информации. Мол, ее отсутствие для американцев не станет секретом. Об этом сказал представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.
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