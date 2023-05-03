Армия России разнесла учебную базу украинских боевиков

Армия России разнесла учебную базу украинских боевиков
Фото: www.unsplash.com
Логово противника находилось на территории Запорожья

По месту подготовки украинских боевиков силами российской армии был нанесен мощный удар. Об этом журналистам рассказал представитель запорожских властей Владимир Рогов.

Высокопоставленный госслужащий заявил, что нашим бойцам удалось вычислить базу, на которой зарубежные инструкторы готовили незалежных головорезов, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Сообщается, что логово украинского противника находилось на территории Запорожья, сообщает телеканал RT.
Этот многострадальный город пока находится под контролем киевского режима.

Рогов назвал конкретное место дислокации боевиков и их заокеанских инструкторов. В момент удара они находились на территории карьера в Шевченковском районе города. Всушники под бдительным контролем  иностранцев проводили боевое слаживание, отмечает телеканал "360". Однако мощные русские ракеты сорвали их планы повысить квалификацию и отправили боевиков на тот свет.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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