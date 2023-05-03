Как Киев вербует злодеев для терактов в Крыму

Как Киев вербует злодеев для терактов в Крыму
Фото: www.unsplash.com
Схваченный злоумышленник раскрыл схему

Как известно, представители украинского государства активно занимаются вербовкой граждан для осуществления атак на российские регионы. Некоторое время назад наши спецслужбы захватили горе-терориста, который планировал осуществить теракты на территории Крымского полуострова. В беседе с правоохранителями мужчина поделился любопытной информацией.

Так, задержанный сообщил, что его вербовкой занимался непосредственно заместитель главы администрации украинского лидера Роман Машовец. Так называемый "разговор по душам" произошел на территории польского Кракова.

Мужчина рассказал, что ездил в Польшу, где его и подхватили украинские спецслужбисты. Машовец являлся сотрудником военной разведки и близким товарищем главного разведчика Незалежной Кирилла Буданова.

По словам задержанного, одним из основных катализаторов его согласия послужить во славу киевского режима был тот факт, что он и его сыновья являются уклонистами. Рассудив, что сотрудничество с украинской разведкой может существенно упростить жизнь семейства, мужчина пошел на сделку.

Напомним, террористические атаки планировались в отношении руководителя Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты Янины Павленко и других высокопоставленных представителей российских властей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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