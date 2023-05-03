Готовят провокацию: ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область

Готовят провокацию: ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим придумал новый план

Сегодня, 3 мая, стало известно, что Вооруженные силы украинского государства перебросили своих вояк на территорию Одесской области. Такую информацию удалось узнать журналистам телеканала RT из осведомленного источника.

Сообщается, что киевский режим задумал осуществить провокацию против Приднестровья. По имеющимся данным, в период с 9 по 15 мая группа всушников намерена направиться в сторону Тирасполя и устроить там вооруженную провокацию, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Этот шаг необходим для того, чтобы отвлечь внимание российских военных. В то же время другая группировка предпримет попытку захватить склады с  боеприпасами в Колбасной.

При этом известно, что за прошлый месяц украинская армия направила к рубежам Приднестровья до четырех тысяч вояк. Незалежные боевики проживают в ангарах и постоянно меняют место своей дислокации, чтобы их не засекли, передает информационный ресурс URA.RU.

Напомним, ранее стало известно, что Армия Российской Федерации уничтожила учебную базу украинских боевиков и зарубежных наемников.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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