В России призвали ударить по Зеленскому ракетой за теракт в Москве

В России призвали ударить по Зеленскому ракетой за теракт в Москве
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
В качестве альтернативного варианта

Москва пообещала оставить за собой ответ после неудавшейся атаки двух дронов на Кремль, произошедшей в ночь на 3 мая. Пресс-служба президента России расценила атаку как теракт с покушением на жизнь Владимира Путина, о чем сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Военный аналитик Александр Артамонов призвал Москву не размениваться на мелочи – противник уже массово применял беспилотники, атаковавшие Севастополь. Российская сторона пока оставляет такие акции без ответа. Как раз встречной мерой, считает эксперт, должно стать применение объемно-детонирующей бомбы ОДАБ-500П, которая используется для ударов по позициям противника.

Еще один из вариантов – ударить ракетой по офису Владимира Зеленского на Банковой улице. Едва ли украинская ПВО справится с высокоточным оружием, которое ударит по самому центру правительственного квартала в Киеве.

Киевский режим пытается навести панику среди россиян с помощью террористических актов – в ночь на 3 мая в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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