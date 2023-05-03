Белый дом закатил Зеленскому публичный скандал

Белый дом закатил Зеленскому публичный скандал
Джо Байден. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Вашингтон не одобрил атаку на Кремль

Соединенные Штаты не собираются поощрять Украину в ее ударах по российской территории. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку БПЛА на Кремль.

Официальный представитель администрации Джо Байдена указала, что Вашингтон не одобряет подобных действий – американская сторона настаивает, чтобы удары наносились ВСУ исключительно в пределах украинских границ.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на попытку Киева атаковать Кремль с помощью БПЛА, которые вывели из строя.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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