Оба дрона были сбиты

Сегодня, 3 мая, стало известно о вопиющей провокации со стороны украинского государства. Ночью Вооруженные силы Незалежной попытались обрушить удар на московский Кремль. Такой информацией с общественностью поделились в пресс-центре главнокомандующего нашей страны.



Российские военные мгновенно отреагировали на ситуацию и сбили украинские дроны, направленные на Кремль. Инцидент обошелся без пострадавших.



Отдельно отмечается, что российский лидер Владимир Путин не пострадал.

Благодаря слаженным действиям наших спецслужбистов и военных оба дрона были уничтожены. Бойцы использовали самые современные системы радиолокационной борьбы.



В администрации лидера страны подчеркнули, что удар, нанесенный представителями преступного киевского режима расценивается как спланированный теракт, целью которого было покушение на жизнь главы Российской Федерации Владимира Путина накануне святого для нашей страны праздника Дня Победы.

