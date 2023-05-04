Мощные взрывы в Киеве и Одессе: что происходит на Украине после атаки на Кремль

Мощные взрывы в Киеве и Одессе: что происходит на Украине после атаки на Кремль
Фото: www.unsplash.com
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В ночь на 4 мая на территории украинского государства прогремела серия мощных взрывов. Местные издания сообщают, что удары были нанесены по столице Незалежной – Киеву, а также по Одессе.

Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", на территории страны начали работать системы противовоздушной обороны. Какие конкретно объекты были поражены серией мощных ударов, пока неизвестно.

В местной прессе началась паника. В газетах пишут о громком вое систем воздушной тревоги, передает информационный ресурс URA.RU. Также отмечается, что взрывы были слышны на территории Черниговской, Полтавской, Киевской и Одесской областей.

По некоторым данным, по территории украинского государства бьют мощные беспилотники-камикадзе "Герань-2". По имеющейся на утро 4 мая информации, в Одессе и Киеве прозвучало порядка 10 взрывов, передает телеканал "360".

Напомним, в ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины пошли на вопиющую провокацию. Боевики пытались нанести удар по московскому Кремлю.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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