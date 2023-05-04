С заявлением выступили в российском МИД

На протяжении нескольких месяцев представители киевского режима громко заявляют о готовящемся контрнаступлении. В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что такие действия очень дорого обойдутся руководителям Украины, а также их западным кураторам.



С комментарием на этот счет выступил заместитель руководителя российского МИД Михаил Галузин. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что печальные последствия будут неминуемы, передает информационный ресурс РИА ФАН.

Галузин напомнил, что накачка оружием преступного киевского режима только увеличит количество жертв и масштабы кровопролитий, передает телеканал "360". Эскалация конфликта ударит по всем его участникам.

"Хотелось бы предупредить западных спонсоров Киева о неминуемых печальных последствиях того, что они замышляют", – заявил российский дипломат. Его слова приводит "Радио 1".

Ранее стало известно о серии мощных ударов по территории Киева и Одессы.