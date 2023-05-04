Не Украина: за планированием теракта с дронами в Кремле стояла конкретная страна

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Военный эксперт Василий Дандыкин дал комментарий по поводу вероятных мер Российской Федерации после атаки украинских дронов, направленных на Кремль.
Аналитик указывает, что операцией руководили и курировали явно не "конкретные отщепенцы", а вполне себе опытные кадровые люди, имеющие соответствующий опыт. След нужно начинать искать с западных спецслужб – без их помощи Киев не смог бы проворачивать подобные акции.
Дандыкин вспомнил террористический акт на Крымском мосту, указав, что ситуация схожа – тогда произошел государственный терроризм со стороны Украины.
Произошедшая атака, уверен Дандыкин, вполне себе тянет на повод для интенсивных ударов по противнику, как бы гуманен и добр народ в России ни был. К слову, в зоне боевых действий погибают не только ВСУшники, но и офицеры Североатлантического альянса – информация попросту не афишируется.
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