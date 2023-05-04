Не Украина: за планированием теракта с дронами в Кремле стояла конкретная страна

У самого Киева на такое вряд ли бы хватило сил, считает аналитик

Военный эксперт Василий Дандыкин дал комментарий по поводу вероятных мер Российской Федерации после атаки украинских дронов, направленных на Кремль.

Аналитик указывает, что операцией руководили и курировали явно не "конкретные отщепенцы", а вполне себе опытные кадровые люди, имеющие соответствующий опыт. След нужно начинать искать с западных спецслужб – без их помощи Киев не смог бы проворачивать подобные акции.

Дандыкин вспомнил террористический акт на Крымском мосту, указав, что ситуация схожа – тогда произошел государственный терроризм со стороны Украины.

Произошедшая атака, уверен Дандыкин, вполне себе тянет на повод для интенсивных ударов по противнику, как бы гуманен и добр народ в России ни был. К слову, в зоне боевых действий погибают не только ВСУшники, но и офицеры Североатлантического альянса – информация попросту не афишируется.