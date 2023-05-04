Зеленский встал на колени перед НАТО

Зеленский встал на колени перед НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Последняя надежда рискует утонуть

Киеву необходимы гарантии от коллективного Запада по вопросам членства Украины в составе Североатлантического альянса – после того, как боевые действия против России будут прекращены, уточнил президент Незалежной Владимир Зеленский. 

В ходе встречи с главой нидерландского кабмина и его коллегой из Бельгии Зеленский уточнил, что желает получить "четкий сигнал".

Глава Украины также признался, что сохраняет надежду на продолжение военной помощи со стороны Европы и Соединенных Штатов. Однако вместе с тем указал, что в ходе конфликта о членстве страны в составе альянса и не может быть разговоров.

Политолог Юрий Светов выразил уверенность, что демонстративные визиты западных политиков в Киев можно считать делом прошлым – из-за атаки украинского режима на Кремль, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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