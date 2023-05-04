Запад тратит ворованные деньги на Киев

Брюссель потратил на военную помощь Украине 200 миллионов долларов из активов Российской Федерации, замороженных в стране. Еврокомиссия также изучает возможности использования оставшихся средств в размере 180 млрд долларов на поддержку Киева, оставшихся в Бельгии. Об этом сообщил премьер страны Александер Де Кроо.

Глава кабмина выразил уверенность, что средства можно потратить на полное восстановление Украины и оказание Киеву необходимой военной поддержки.

Де Кроо считает такую схему полностью обоснованной с точки зрения морали и экономики. Вместе с тем премьер призвал атаковать Россию "умно и эффективно".

Де Кроо прибыл в Гаагу на встречу с Владимиром Зеленским, который обвинил РФ в "агрессии против Украины", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".