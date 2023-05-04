Украинские делегаты попытались сорвать выступление россиян на турецком саммите

Однако задумка не удалась

Представители Киева совершили попытку срыва выступления российских коллег на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, который проходил в Анкаре. По словам российского парламентария Ольги Тимофеевой, украинская сторона устроила "цирк", однако сорвать заседание у них не получилось.

Тимофеева также указала, что в ситуацию пытался вмешаться представитель Турции.

4 мая в турецкой столице делегация РФ, возглавляемая Тимофеевой, приняла участие в юбилейном саммите ОЧЭС.

Как пишет "Лента.ру", делегаты из Незалежной явились с украинскими флагами, которые пытались развернуть. Затем началась потасовка – один из воинственных делегатов Украины отталкивал тех, кто пытался ему помешать.