Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин призвал ВСУ к захвату российских гражданских объектов и городов в РФ, чтобы конфликт перешел уже на другой уровень.
Соскин замахнулся даже на Курскую атомную станцию и Брянск, выразив уверенность, что их необходимо взять под контроль ВСУ. Опыт боевых столкновений в Бахмуте и Соледаре показал всю сложность противостояния штурмовым подразделениям, которые крайне сложно выбить из города.
"То есть зашедшие подразделения ВСУ в районных городах выбить будет нельзя"– заявил Соскин, добавив, что в таком случае Россия начнет переживать тяжелую ситуацию.
Не менее интересное заявление ранее делал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, призывавший Киев "уничтожить Россию" в ее современных границах.
С заявлением выступила глава МИД республики