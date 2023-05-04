На Украине начали угрожать захватом Курска и Брянска

Говорящие головы уверены, что у ВСУ хватит ресурсов

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин призвал ВСУ к захвату российских гражданских объектов и городов в РФ, чтобы конфликт перешел уже на другой уровень.

Соскин замахнулся даже на Курскую атомную станцию и Брянск, выразив уверенность, что их необходимо взять под контроль ВСУ. Опыт боевых столкновений в Бахмуте и Соледаре показал всю сложность противостояния штурмовым подразделениям, которые крайне сложно выбить из города.

"То есть зашедшие подразделения ВСУ в районных городах выбить будет нельзя"– заявил Соскин, добавив, что в таком случае Россия начнет переживать тяжелую ситуацию.

Не менее интересное заявление ранее делал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, призывавший Киев "уничтожить Россию" в ее современных границах.



