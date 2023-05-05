По неприятелю нанесен высокоточный удар

Бойцы отечественной авиации нанесли мощный удар по логову зарубежных инструкторов украинских боевиков. База неприятеля находилась на территории Черниговской области. Такой информацией с журналистами поделился руководитель пресс-бюро военной группировки "Запад" Сергей Зыбинский.



Высокопоставленный эксперт добавил, что удар был нанесен оперативной авиацией. Заокеанские инструкторы располагались неподалеку от Лизуновки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как добавляет "Радио 1", конкретно удар был нанесен по месту, где расположились украинские боевики и инструкторы 163-го батальона 119-й бригады теробороны .

Напомним, накануне на территории Киева, Одессы и ряда украинских областей прогремели мощные взрывы. Днем ранее Вооруженные силы Незалежной пошли на неслыханную провокацию и направили два боевых беспилотника на московский Кремль. Ситуация на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима резко обострилась.

