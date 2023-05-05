В Германии все чаще критикуют действия киевского режима

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского раздражает многих жителей Европы, а также местных политиков. С резкой критикой в адрес президента Незалежной выступила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.



Высокопоставленная немка подчеркнула, что руководитель украинского государства не имеет никаких заслуг, которые позволили бы ему получить международную премию имени Карла Великого, передает телеканал "360". Бездумная раздача таких весомых знаков отличия наводит тень на саму премию. Зеленский получит заветную вещицу 13 мая.



Вагенкнехт подчеркнула, что действия Зеленского направлены на эскалацию конфликтной ситуации. Знак отличия может получить только тот политик, который бросит все силы на стабилизацию ситуации и переход к этапу мирных переговоров. Украинского лидера это явно не интересует.



Тем временем, в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима продолжаются ожесточенные столкновения. Как сообщает "Пятый канал", бои под Кременной перешли в новую фазу. Украинский противник идет в наступление небольшими группами, чтобы прощупать почву.