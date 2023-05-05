Украинские спецслужбы не дремлют

Сегодня, 5 мая, стало известно об успешном проведении специальной операции сотрудниками Федеральной службы безопасности. Наши правоохранители разоблачили диверсантов, которые хотели устроить кровавый теракт на территории многострадальной Запорожской области.



Отмечается, что группа диверсантов состояла из агентуры украинских спецслужбистов. Своей целью кровавые преступники поставили расправу над одним из начальников Запорожской атомной электростанции.



Диверсанты долго вынашивали коварный план и вели подготовку к террористической атаке. На этапе планирования ячейка злодеев была раскрыта: члены диверсионной группы задержаны, изъято оружие, взрывчатка, бомба и боеприпасы.



Сейчас российские правоохранители проверяют причастность задержанных к другим террористическим атакам. Также устанавливаются все обстоятельства деятельности преступников и других сопричастных лиц.

