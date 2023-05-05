Киев объявил о первом сбитом российском "Кинжале"

Украинцы даже представили "доказательства"

Вооруженные силы Украины смогли впервые сбить российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Об этом пишет украинское издание Defense Express. По заявлению журналистов, это произошло в ночь с 3 на 4 мая над Киевом.

Информацию об атаке столицы сперва опубликовала Киевская городская военная администрация, отметив, что кроме БПЛА, удары были совершены и ракетами "вероятно баллистического типа". В сообщении указывалось, что все снаряды удалось "успешно уничтожить".

При этом издание утверждает, что смогло получить снимки сбитых ракет – одна из них может оказаться российским "Кинжалом". На это косвенно указывает схожесть обломков упавшей боевой части в пределах столицы.

"На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе. С этим связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая",

– указывается в статье.