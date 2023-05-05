Зеленского назвали причастным к покушению на Путина: все разоблачила одна деталь

Президент специально подгадал момент

Российская сторона классифицирует атаку на Кремль с помощью беспилотника как попытку покушения на Владимира Путина. И хотя Украина несколько раз отвергала свою причастность к акту, Владимир Зеленский незадолго до инцидента сделал действие, которое выставляет его одним из главных подозреваемых по делу.

Журналист Asia Times Стивен Брайен обратил внимание, что украинский лидер незадолго до атаки покинул Киев, хотя до этого он старался не уезжать из города.

"Удобно, что Зеленский находится в Финляндии с государственным визитом. Разумно, а может, и предусмотрительно, он отложил свое возвращение на Украину", – указывается в статье.

Обозреватель отметил, что решение не возвращаться в свое укрытие, когда есть вероятность падения на него российских ракет в ответ, было бы логичным шагом. Другая причина, по которой лидер продлил свою поездку в Финляндию, может заключаться в намерении дать больше времени для проведения операции против Путина.