"Началась паника": Киев получил пугающий сигнал от Москвы

Российские специалисты получили доступ к украинской технике

После атаки Кремля с помощью беспилотника в Сети появились кадры, на которых неизвестный дрон летит в сторону административных зданий в центре Киева. Аппарат удается сбить с помощью оружейных выстрелов. Сперва были предположения, что это летел российский беспилотник, однако в действительности им оказался украинский "Байрактар", который потерял управление.

Издание SouthFront отмечает, что инцидент выглядит крайне странно. В ВСУ говорят о неисправности дрона, а официальные лица стараются не комментировать произошедшее. На этом фоне появляются подозрения, что полет беспилотника стал пугающим сигналом Киеву от Москвы.

"Весьма вероятно, что после взлета беспилотника с военного аэродрома управление им перехватили пророссийские хакеры-активисты в Киеве, и беспилотник перенаправили в центр столицы. В оперативном центре Киевской зоны ПВО началась паника", – приводит перевод "ПолитРоссия".

Ранее информации, что российские хакеры умеют взламывать программное обеспечение турецких беспилотников не было. Обозреватели отмечают, что, вероятно, этому они научились не так давно.

После инцидента хакерская группа "Джокер ДНР" заявила, что причастна к произошедшему с "Байрактаром" над Киевом.