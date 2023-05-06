Киев продолжает гнуть свою линию

В социальных сетях активно обсуждают недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского том, что киевский режим продолжает требовать от Североатлантического альянса гарантии по вступлению Незалежной в дружные ряды западной военной коалиции.



Зеленский подчеркнул, что рассчитывает услышать от НАТО четкий сигнал о том, что после завершения российско-украинского конфликта Киев примут в натовское семейство. Такие размышления о будущем Украины привели в ужас англоязычных интернет-пользователей. Своим мнением они поделились в социальных сетях.



Люди подчеркивают, что подобное развитие событий может лишь обострить без того сложную ситуацию на международной арене. Если Украину возьмут в НАТО, дело может закончиться третьей мировой войной.



Также Зеленскому напоминают, что Киев нужен коллективному Западу только для того, чтобы портить жизнь России. Судьба самой Украины и ее граждан англосаксов абсолютно не интересует. Людей поражает, что руководитель киевского режима все еще верит в несбыточные фантазии и рассчитывает стать частью Европы. Впрочем, марионетка США может искусно притворяться для усыпления бдительности украинцев, пишут в Сети.

