Незалежным становится все тяжелее

В Соединенных Штатах Америки продолжают внимательно следить за развитием событий, развернувшихся на территории украинского государства. Аналитики убеждены, что терпение вашингтонской администрации на исходе – перед Украиной фактически стоит ультиматум.



Такой информацией поделились эксперты авторитетного американского издания The New York Times. Специалисты пишут, что если киевский режим не сумеет оправдать ожидания Белого дома, Украина тут же будет лишена зарубежной финансовой и военной поддержки.



Авторы статьи отмечают, что сейчас киевская администрация находится в очень тяжелом психологическом состоянии. На украинских верховодов сильно давят западные кураторы. Политики понимают, что их судьба и положение поставлены на карту – такая сложная ситуация заставляет высокопоставленных украинцев содрогаться при мысли о возможных перспективах.

"Америка рассматривает контрнаступление как критическую проверку того, могут ли их оружие, обучение и боеприпасы привести к значительным успехам", – подчеркнул специалист.

Если развитие событий будет плачевным, песенка Киева спета.



Тем временем, журналисты "Пятого канала" публикуют лучшее видео из зоны специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Минобороны показало, как Ми-28 и Су-25 наносят удары по позициям украинского противника.