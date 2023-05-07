Крым пережил самый массированный налет украинских БПЛА

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Вооруженные силы Украины направили свыше десяти дронов на Крым с Севастополем. Атаку БПЛА удалось отразить, о чем сообщил глава города Михаил Развожаев.
Атака произошла в ночь на 7 мая. Противовоздушная оборона с радиоразведкой не дремали. Один дронов, лишившись управления, рухнул в районе лесополосы. Еще два были сбиты над морем.
Севастополь в результате атаки не пострадал, обстановка под контролем.
Напомним, днем ранее украинская сторона запустила в сторону Крыма высокоточную баллистическую ракету из ОТРК "Гром-2". В медиа пишут, что в боевых условиях ВСУ применили минимум пять ракет указанного типа. Дальность такой ракеты составляет 280 километров. Снаряд удалось сбить над Крымом.
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