Крым пережил самый массированный налет украинских БПЛА

Крым пережил самый массированный налет украинских БПЛА
MOD Russia/www.globallookpress.com
продолжениеРакетоносцы испепелили технику НАТО в Николаеве
ПВО отразила атаку

Вооруженные силы Украины направили свыше десяти дронов на Крым с Севастополем. Атаку БПЛА удалось отразить, о чем сообщил глава города Михаил Развожаев.

Атака произошла в ночь на 7 мая. Противовоздушная оборона с радиоразведкой не дремали. Один дронов, лишившись управления, рухнул в районе лесополосы. Еще два были сбиты над морем.

Севастополь в результате атаки не пострадал, обстановка под контролем.

Напомним, днем ранее украинская сторона запустила в сторону Крыма высокоточную баллистическую ракету из ОТРК "Гром-2". В медиа пишут, что в боевых условиях ВСУ применили минимум пять ракет указанного типа. Дальность такой ракеты составляет 280 километров. Снаряд удалось сбить над Крымом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Новейшее оружие России: Минобороны Украины забилось в панике

В Киеве утверждают, что мы тестируем смертоносную технику

В бундестаге поставили на место Зеленского

В Германии все чаще критикуют действия киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей