Крым пережил самый массированный налет украинских БПЛА

ПВО отразила атаку

Вооруженные силы Украины направили свыше десяти дронов на Крым с Севастополем. Атаку БПЛА удалось отразить, о чем сообщил глава города Михаил Развожаев.

Атака произошла в ночь на 7 мая. Противовоздушная оборона с радиоразведкой не дремали. Один дронов, лишившись управления, рухнул в районе лесополосы. Еще два были сбиты над морем.

Севастополь в результате атаки не пострадал, обстановка под контролем.

Напомним, днем ранее украинская сторона запустила в сторону Крыма высокоточную баллистическую ракету из ОТРК "Гром-2". В медиа пишут, что в боевых условиях ВСУ применили минимум пять ракет указанного типа. Дальность такой ракеты составляет 280 километров. Снаряд удалось сбить над Крымом.