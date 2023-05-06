ВСУ обрушили на Крым баллистическую ракету

ВСУ обрушили на Крым баллистическую ракету
Фото: www.unsplash.com
Боевики продолжают терроризировать регион

Сегодня, 6 мая, Вооруженные силы украинского государства запустили мощную баллистическую ракету по Крымскому полуострову. Благодаря высокоэффективной работе российских систем противовоздушной обороны смертоносный снаряд был сбит.

Такими пугающими известиями с обществом поделился глава российского субъекта Сергей Аксенов. Высокопоставленный госслужащий обратил особое внимание, что именно силы ПВО защитили полуостров от страшных разрушений, которые могли быть нанесены мощной ракетой.

Также известно, что запуск произошел из украинского ОТРК "Гром-2".

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