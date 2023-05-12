Экипаж погиб: в Крыму произошла военная авиакатастрофа

Экипаж погиб: в Крыму произошла военная авиакатастрофа
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Вертолет рухнул на землю из-за отказа двигателя

Вертолет Ми-28 разбился в Джанкойском районе в Крыму, о чем сообщили сегодня, 12 мая, в российском оборонном ведомстве. Согласно приведенным данным, экипаж выполнял учебный полет.

Экипаж вертолета погиб. В Министерстве обороны уточнили, что полет выполнялся без боевого комплекта. Разрушения на земле отсутствуют.

По предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники. На место аварии направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил, которая должна выявить все обстоятельства авиакатастрофы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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