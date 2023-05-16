Россия готовится к важному решению по передаче Крыма Украине

Россия готовится к важному решению по передаче Крыма Украине
Фото: unsplash.com
Все точки над i будут расставлены

Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать специальное обращение в Конституционный суд России. Он намеревается добиться отмены указа 1954 года о передаче полуострова Украине.

Ранее с аналогичной инициативой выступил сенатор Сергей Цеков. Он заявил, что это позволит на официальном уровне прекратить все спекуляции по поводу статуса полуострова. 

"Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право",

– указывал он.


Источник: Telegram
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