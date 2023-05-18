Поезд подорвали в Крыму - вероятна диверсия

Движение было остановлено

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне недалеко от Симферополя. Об этом сообщили источники в экстренных службах. Официальные причины ЧП неизвестны, однако Telegram-каналы сообщают о возможной диверсии.

Канал "112" указывает, что в Крыму было подорвано железнодорожное полотно. Взрыв произошел утром недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе республики. С рельсов сошли восемь вагонов, пять из которых опрокинулись.

"Со слов очевидцев, бабахнуло так, что звуки слышали в соседних селах. Обошлось без пострадавших", – пишет Mash.

Сейчас под рельсами образовалась полутораметровая воронка, повреждены 50 метров полотна.

Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил информацию, что в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас ЖД сообщение между Симферополем и Севастополем остановили, местных жителей просят пересаживаться на автобусы.