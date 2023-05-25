Newsweek: Киев готовит авиаудары по Крыму с помощью новых F-16

На Западе такой метод назвали "бескровным"

Киевская администрация намерена совершить авианалет на Крым на истребителях четвертого поколения F-16, обещанных для украинской стороны в ближайшие месяцы. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на экспертные круги Запада.

Военный аналитик Бринн Таннехил утверждает, что истребители – необходимый элемент для Киева, который намерен захватить Крым "бескровным методом" с помощью ракет класса воздух-земля JASSM, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Эти ракеты способны изолировать Крым. И в этот момент F-16 окажутся нужнее всего. Ключевой вопрос даже не в том, "когда" Украина их получит, а "где" она будет их применять", – приводит издание заявление одного из источников.

Таннехилл вместе с тем указывает, что переподготовка пилотов на управление F-16 займет крайне малые сроки – в районе четырех месяцев. Минус самолета заключается во множестве расходных материалов, поэтому на аэродромах ВСУ должны также хранить "горы деталей" для замены. Аналитик считает, что для скорого решения вопроса команда Владимира Зеленского должна привлечь подрядчиков.