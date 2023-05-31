Киев анонсировал удар по Крымскому мосту ракетами НАТО

Киев анонсировал удар по Крымскому мосту ракетами НАТО
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В СНБО Украины назвали уничтожение гражданских объектов частью военной стратегии

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить британские крылатые ракеты дальнего действия Storm Shadow по Крымскому мосту. Однако чиновник не стал называть конкретные сроки, заявив, что войска произведут атаку по готовности. 

Выбор целей для ракетных ударов, добавил Данилов, остается военной стратегией Киева, который по собственному усмотрению определяет приоритеты для атак по противнику.

"Придет время для всех объектов, которые представляют для нас угрозу", – пояснил Данилов, призвавший украинские войска к тщательной подготовке для достижения гарантированных результатов.

Министерство обороны РФ утверждает, что противовоздушная оборона уже перехватывает британские "Штормы", используемые ВСУ. В ведомстве также сообщили, что на Лиманском направлении за сутки удалось уничтожить порядка 50 военнослужащих ВСУ с двумя единицами бронетехники, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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