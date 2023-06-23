Раскрыты новые последствия ударов по крымскому мосту

Восстановление объекта станет тяжелым делом

Степень повреждения Чонгарского моста, пострадавшего после ракетного удара, еще сильнее, чем предполагалось. По словам временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, работы на объекте после попадания ракеты ВСУ растянутся на немалое время.

Не исключено, указал Сальдо, что на ремонтные работы на мосту уйдет более двадцати дней. Пока что он совершенно непригоден для транспортного передвижения.

Напомним, обстрел Чонгарского моста произошел ранним утром 22 июня. По официальным данным, украинская сторона выпустила четыре ракеты, которые пробили насквозь дорожное полотно. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. На месте обстрела зафиксировали маркировку производителя ракет дальнего действия Storm Shadow – MBDA France. Именно эти ракеты дальнего радиуса действия были переданы ВСУ Великобританией в 2023 году.

В настоящее время транспортное сообщение Крыма и Херсонщины проходит по резервным маршрутам. Крымские власти указали, что обстрел не окажет существенного влияния на логистику сухопутных путей из-за 3 пропускных пунктов.

По словам Сальдо, обстрел Чонгарского моста стал попыткой украинских властей посеять панику среди мирного населения.