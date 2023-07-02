Пробки на 10 километров: на Крымском мосту возник коллапс

Пробки на 10 километров: на Крымском мосту возник коллапс
Фото: ТАСС
Люди часами сидят в авто и ждут своей очереди на досмотрах

С началом туристического сезона на подходах к Крыму появились небольшие очереди для проведения досмотров авто. К слову, еще с марта появлялись сообщения о расширении зоны досмотра, для мероприятий даже увеличили персонал. 

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин считает, что в тот момент все бодро рапортовали о том, как расширили пропускную способность на Крымском мосту, а все мероприятия выполнили. Однако в один момент в июле образовалась гигантская пробка длиной в 8,5 километра.

Основная причина запоров, считает эксперт – сам персонал. Досмотром занимаются гражданские лица. Фактически, речь идет о человеческом факторе – медлительности и нерасторопности людей на досмотрах.

"По факту можно делать все в разы быстрее, но куда спешить?  Зарплата и так идет. Управление Ведомственной охраны Минтранса отвечает за досмотровые мероприятия, и именно от работы УВО зависит скорость, четкость, количество досматриваемых туристов. Сегодня можно однозначно признать, что организация мероприятий по досмотру с увеличением турпотока в Крым и началом активной фазы курортного сезона провалена", – считает Цуркин.

Остается лишь ждать, полагает эксперт, что найдется кто-то, кто будет способен справиться с этим коллапсом. Вопрос находится за пределами компетенции администраций Крыма с Краснодарским краем – решение принимается на федеральном уровне.

Впрочем, УВО Минтранса утверждает, что пробка вызвана массовым транспортным потоком. При этом Минтранс Крыма указывает, что со стороны Краснодарского края решили увеличить количество постов досмотра к мосту.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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