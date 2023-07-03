Стало известно о сорванном покушении на главу Крыма Аксенова

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Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Правоохранители задержали подозреваемого в подготовке убийства, который был завербован СБУ и прошел специальный курс обучения разведывательно-подрывной деятельности на Украине.
По данным ведомства, в июне мужчина 1988-го года рождения приехал в Крым и начал подготовку к теракту. Он намеревался взворвать автомобиль Аксенова в тот момент, когда чиновник будет находиться внутри.
"Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", – сообщили в ФСБ.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по покушению на совершение теракта и незаконное хранение и использование взрывчатых веществ.
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