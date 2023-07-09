Около Крымского моста заметили серьезную опасность

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Несмотря на пробки, туристы продолжают прибывать на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть на морском побережье. Однако в их отпуск вмешалась новая трудность – непогода, которая ранее бушевала на Украине, теперь добралась и до полуострова.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, засняв стену дождя неподалеку от подъезда к Крымскому мосту. Также в отдалении был виден смерч. Мощный вихрь поднимался от поверхности земли к небу.
Люди утверждают, что смерч был заметен со стороны Краснодарского края. Пока неизвестно, привело ли погодное событие к каким-либо разрушениям.
По данным метеорологов, до 10 июля в регионе будет опасная погодная обстановка. Ожидаются проливные дожди, а также существует высокая вероятность образования смерчей над морской поверхностью.
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