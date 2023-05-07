Ракетоносцы испепелили технику НАТО в Николаеве

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Российская стратегическая авиация поразила объекты украинских войск в тылу ВСУ с помощью крылатых ракет. Ту-22М3 атаковали цели, нанеся поражение из воздушного пространства над Черным морем.
Как пишет "Военное обозрение", перед запуском Россия запустила ударные БПЛА, которые приняли на себя украинскую противовоздушную оборону. После этого в ход пошли крылатые ракеты, поразившие украинские ЗРК, переданные странами Североатлантического альянса для ВСУ.
Как отмечает источник, на военных объектах Николаева прогремели взрывы.
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