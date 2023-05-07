В Киеве пророчат скорую смену власти

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов выполнять задачи, которые стоят перед всей Незалежной. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что действующий глава государства не может сохранить за собой кресло.

Вероятнее всего, указывает Соскин, отставка Зеленского – не такое уж маловероятное дело. Реагировать на вызовы перед страной и проблемы, стоящие перед вскормленной элитой, президент не в состоянии.

Украина находится в тяжелейшем положении, что бьет по политическому рейтингу Зеленского. Офис президента спасло начало военного конфликта, который позволил зачистить конкурентов и установить в стране тотальную диктатуру. Однако СВО стала палкой о двух концах для Банковой – воспользовавшись боевым конфликтом с Россией, который изначально прибавил очков, Зеленский же поспособствовал его эскалации, что в итоге ударило по его репутации, за счет чего заработал себе катастрофический антирейтинг.

"Зеленский висит на волоске. Если не будет контрнаступления, он будет не нужен", – предупреждает Соскин.