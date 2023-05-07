Под Зеленским сильно зашаталось кресло

Под Зеленским сильно зашаталось кресло
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
В Киеве пророчат скорую смену власти

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов выполнять задачи, которые стоят перед всей Незалежной. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что действующий глава государства не может сохранить за собой кресло.

Вероятнее всего, указывает Соскин, отставка Зеленского – не такое уж маловероятное дело. Реагировать на вызовы перед страной и проблемы, стоящие перед вскормленной элитой, президент не в состоянии.

Украина находится в тяжелейшем положении, что бьет по политическому рейтингу Зеленского. Офис президента спасло начало военного конфликта, который позволил зачистить конкурентов и установить в стране тотальную диктатуру. Однако СВО стала палкой о двух концах для Банковой  – воспользовавшись боевым конфликтом с Россией, который изначально прибавил очков, Зеленский же поспособствовал его эскалации, что в итоге ударило по его репутации, за счет чего заработал себе катастрофический антирейтинг.

"Зеленский висит на волоске. Если не будет контрнаступления, он будет не нужен", – предупреждает Соскин.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Новейшее оружие России: Минобороны Украины забилось в панике

В Киеве утверждают, что мы тестируем смертоносную технику

Взорван автомобиль писателя Захара Прилепина

Трагедия произошла в Нижнем Новгороде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей