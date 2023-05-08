Кровавый режим перестал маскироваться

Украинские боевики продолжают терроризировать мирных граждан, проживающих в России и на освобожденных территориях. Как заявил главный разведчик Незалежной Кирилл Буданов, киевский режим намерен и дальше "убивать русских в любой точке мира".



Планами кровавого руководства Украины руководитель главного управления разведки местного Минобороны поделился в беседе с американскими журналистами. Такое признание прозвучало в ответ на вопрос корреспондента о трагедии с убийством журналистки Дарьи Дугиной. Автомобиль дочери известного российского философа Александра Дугина подорвали.



Корреспонденты отметили, что в террористической акте достаточно быстро был обнаружен украинский след. Буданов не стал открещиваться и объявил, что спецслужбы его родного государства будут делать все для массовой ликвидации россиян.

"Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", – объявил главный разведчик незалежного государства.

К слову, ранее стало известно, что киевский режим забился в панике из-за информации о новейшем оружии России.

