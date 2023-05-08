"Умные бомбы" разнесли в щепки логово иностранных наемников в Харьковской области

"Умные бомбы" разнесли в щепки логово иностранных наемников в Харьковской области
Фото: www.unsplash.com
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Противник продолжает нести колоссальные потери

Сегодня, 8 мая, стало известно об очередном достижении российских военных. Руководитель пресс-бюро группировки "Запад" Армии России полковник Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж бомбардировщика Су-34 сровнял с землей очередное логово зарубежных наемников.

Непрошеные гости из-за границы свили гнездо на территории многострадальной Харьковской области. Для уничтожения зарубежных инструкторов были использованы так называемые "умные бомбы". Управляемые снаряды блестяще справились с поставленной перед ними задачей.

Отмечается, что специальный универсальный модуль коррекции нанесения удара прикрепляется к обычному снаряду и делает его высокоэффективным управляемым средством уничтожения противника.

К слову, накануне стало известно, что российские противовоздушные системы ликвидировали 22 боевых дрона украинцев над акваторией Черного моря. Такую информацию публикует "Пятый канал".


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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