Противник продолжает нести колоссальные потери

Сегодня, 8 мая, стало известно об очередном достижении российских военных. Руководитель пресс-бюро группировки "Запад" Армии России полковник Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж бомбардировщика Су-34 сровнял с землей очередное логово зарубежных наемников.



Непрошеные гости из-за границы свили гнездо на территории многострадальной Харьковской области. Для уничтожения зарубежных инструкторов были использованы так называемые "умные бомбы". Управляемые снаряды блестяще справились с поставленной перед ними задачей.



Отмечается, что специальный универсальный модуль коррекции нанесения удара прикрепляется к обычному снаряду и делает его высокоэффективным управляемым средством уничтожения противника.



К слову, накануне стало известно, что российские противовоздушные системы ликвидировали 22 боевых дрона украинцев над акваторией Черного моря. Такую информацию публикует "Пятый канал".