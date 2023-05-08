Мэр города забился в панике

Руководитель киевской администрации Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 8 мая украинская столица подверглась самой массированной атаке за всю историю проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.



По информации, которую предоставил Кличко, инцидент обошелся без погибших. Травмы разной степени тяжести получили пять человек. Мэр Киева уверяет, что только слаженная работа "бравых" украинских систем противовоздушной обороны позволила пережить атаку без многочисленных жертв.



Также киевский градоначальник убеждает общественность, что в результате удара были повреждены жилые дома, детские сады и школьные здания. По словам Виталия Кличко, ночью на украинскую столицу обрушились 36 беспилотников-камикадзе.



Напомним, в Министерстве обороны Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что удары по гражданским объектам в ходе СВО не наносятся.



К слову, ранее стало известно, что российские "умные бомбы" разнесли логово иностранных наемников в Харьковской области.

