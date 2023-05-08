"Невиданные по силе удары": военкор подвел итоги ночной бомбежки объектов ВСУ

"Невиданные по силе удары": военкор подвел итоги ночной бомбежки объектов ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Мощные ракеты обрушились на Украину

Известный военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в ночь на 8 мая территория украинского государства была подвержена мощному массированному обстрелу. Многие военные объекты Вооруженных сил Незалежной были стерты с лица земли.

Более того, опытный военкор подчеркнул, что ночная бомбежка украинского противника стала самой сильной за всю историю проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Сладков назвал удары по территории Незалежной "невиданными по силе".

Военный корреспондент подчеркнул, что у Армии Российской Федерации есть все необходимое вооружение для того, чтобы громить противника. Кроме того, отлично работает русская разведка, что позволяет нашим бойцам удерживать в своих руках инициативу.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что ночные удары по территории Киева стали самыми мощными за всю историю российско-украинского конфликта. При этом инцидент обошелся без жертв. Вооруженные силы России бьют исключительно по военным объектам ВСУ.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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