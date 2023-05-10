Альянс в ужасе от возможного сценария событий

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, остается одной из главных тем мировой повестки. От исхода конфликта зависит очень многое. Американский генерал Филип Бридлав четко обозначил главный страх Североатлантического альянса по поводу украинского конфликта.



В свое время американский вояка возглавлял Объединенные вооруженные силы западной коалиции в Европе, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Эксперт хорошо понимает, что творится на театре боевых действий. По мнению именитого специалиста, возможный военный успех Незалежной – главный страх военного объединения.



Дело в том, что представители западной коалиции отлично понимают: Российская Федерация никогда не позволит нанести ей поражение, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



"Мы на Западе боимся победы Украины", – объявил американец.



Генерал в отставке пояснил, что такое развитие событий неминуемо приведет к эскалации ситуации, которая в итоге может обернуться распространением военных действий на территорию европейских государств. Именно этого боятся в западных странах, отмечает телеканал "360".

