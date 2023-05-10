Десятки всушников насмерть отравились пельменями из гумпомощи

Десятки всушников насмерть отравились пельменями из гумпомощи
Фото: www.unsplash.com
Всего погибли 40 человек

Бойцы Армии России обнаружили в телефоне погибшего украинского десантника информацию, благодаря которой стало известно о массовом смертельном отравлении вояк Вооруженных сил Незалежной. Бойцы пообедали пельменями и отдали Богу душу.

Такую информацию в социальных сетях распространил журналист RT Мурат Газдиев. Как отмечает телеканал "360", пельмени были переданы всушникам в качестве гуманитарной помощи. Всего погибли 40 человек.

Сообщается, что украинские боевики использовали в пищу гуманитарную помощь от "непроверенных" волонтеров. После этого местные командиры запретили воякам брать продукты у неизвестных людей, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Отдельно отмечается, что на данный момент нет точной информации: пельмени были отравлены злоумышленниками, или просто оказались очень плохого качества.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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