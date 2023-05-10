Распиаренный удар обернется провалом

На протяжении нескольких месяцев украинская администрация заявляет о том, что в самое ближайшее время начнется мощный контрудар по позициям Армии России. Своим мнением по этому поводу поделился известный киевский эксперт, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.



Опытный эксперт подчеркнул, что у Вооруженных сил украинского государства нет никаких шансов на то, чтобы добиться успеха. Более того, очевидно, что Незалежную ждет провал. По оценкам специалиста, потери украинской армии будут колоссальными.



Соскин уверен, что при контрброске погибнут сотни тысяч лучших незалежных вояк. Однако это абсолютно не смущает нынешних украинских руководителей, которые готовы завалить поля боевых действий трупами простых солдат.

"Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны", – подчеркнул экс-советник бывшего украинского лидера.

Специалист добавил, что хваленое контрнаступление превратится в "ритуальное жертвоприношением украинцев" и станет позором для всей страны.

