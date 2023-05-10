Незалежные пытаются подстелить себе соломку

На протяжении нескольких месяцев украинское руководство рассказывает о контрударе, который вот-вот обрушится на позиции Армии России. Однако даже в Киеве понимают, что атака, скорее всего, закончится фиаско. С любопытным заявлением на этот счет выступил руководитель главного внешнеполитического ведомства украинского государства Дмитрий Кулеба.



Высокопоставленный украинец объявил, что, если хваленое контрнаступление провалится, обязательно будет организовано второе. Министр объявил, что пока никто не может предсказать, каким образом завершится первое контрнаступление. Но если украинцы проиграют, то они обязательно снова накопят силы и опять ринутся в бой.

"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет", – приводит слова главы украинского МИД телеканал RT.

Тем временем, Вооруженные силы украинского государства продолжают атаковать мирные города. Сегодня, 10 мая, стало известно о неудачном нападении двух украинских беспилотников на Воронежскую область.

