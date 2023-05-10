Западные медиа выложили нечто из разряда фантастики

Украинский лидер Владимир Зеленский имеет не так много способов и "путей отхода" для того, чтобы спасти свою политическую репутации. По словам американского журналиста Джозефа Боско, тот рассматривает переговоры с Кремлем как один из вариантов выхода из ситуации.

Однако условием для переговорного процесса с Москвой могли бы стать посреднические услуги Китая.

"Нельзя исключать, что Зеленский готов предложить Путину мир ради сохранения собственного лица. Что означает, что часть территорий остается за Россией – как и Крым", – пишет автор.

В пользу такого варианта событий говорит и отказ американцев от повышения ставок в украинском кризисе. Администрация Джо Байдена не готова расширять военную поддержку для ВСУ.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Украине совершенно не готова к боевым действиям на линии боевого соприкосновения – у ВСУ отсутствует явный перевес в несколько раз, необходимый для таких действий. К этому следует добавить отсутствие надежной ПВО, танковых частей и авиации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".