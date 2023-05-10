The Hill: Зеленский готов заключить мир с Путиным

The Hill: Зеленский готов заключить мир с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Западные медиа выложили нечто из разряда фантастики

Украинский лидер Владимир Зеленский имеет не так много способов и "путей отхода" для того, чтобы спасти свою политическую репутации. По словам американского журналиста Джозефа Боско, тот рассматривает переговоры с Кремлем как один из вариантов выхода из ситуации.

Однако условием для переговорного процесса с Москвой могли бы стать посреднические услуги Китая.

"Нельзя исключать, что Зеленский готов предложить Путину мир ради сохранения собственного лица. Что означает, что часть территорий остается за Россией – как и Крым", – пишет автор.

В пользу такого варианта событий говорит и отказ американцев от повышения ставок в украинском кризисе. Администрация Джо Байдена не готова расширять военную поддержку для ВСУ.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Украине совершенно не готова к боевым действиям на линии боевого соприкосновения – у ВСУ отсутствует явный перевес в несколько раз, необходимый для таких действий. К этому следует добавить отсутствие надежной ПВО, танковых частей и авиации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Киеве объявили о втором контрнаступлении Украины

Незалежные пытаются подстелить себе соломку

"Оторвало ноги": что случилось с отправившимся в Донбасс Валуевым

Спортсмен принял мужественное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей