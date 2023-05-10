Альянс призвал Киев не недооценивать противника

Российские войска сформировали серьезные оборонительные линии для отражения атаки ВСУ. Недооценка сил РФ в боевом конфликте с Украиной будет катастрофичной, указал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Альянс объявил о передаче дополнительного вооружения для Украины, указав, что обеспечит обучение и снабжение девяти бригад для контрнаступления. Столтенберг, однако, указал, что нужно со всей серьезностью оценивать возможности РФ – армия оборудовала оборонительные линии, минные поля и окопы для противодействия.

Как отмечает CNN, контрнаступательные действия Украины остаются предметом спора и обсуждения в западных медиа уже несколько месяцев. По мнению некоторых военных экспертов, ВСУ давно прощупывают оборону россиян, выявляя брешь на том или ином участке. Киев, тем временем, уповает на погоду и пытается выбить из союзников на Западе ПВО с авиацией, что сделать довольно проблематично.

Ранее министр обороны Алексей Резников выразил Белому дому благодарность за очередной пакет военной помощи и финансовой поддержки. В Минобороны Украины заявили, что переданные припасы с системами ПВО помогут "победить в битве". Недовольные ситуацией американские налогоплательщики в социальных сетях заявили, что у Киева никогда не будет средств для того, чтобы выплатить США долг – фактически, выделяемые средства "летят в воздух", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".