Украина объявила о готовности к переговорам с Россией

Украина объявила о готовности к переговорам с Россией
Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Но при одном условиии

Киев может сесть за стол переговоров с Москвой, это не такой уж невозможный сценарий, как ранее об этом говорили украинские власти. Однако сделать это можно только на условиях Украины, заявил глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас украинцев пытаются насильно склонить к миру на российских условиях сразу несколько стран. Они хотят, чтобы между сторонами начался переговорный процесс как можно скорее, и для этого была запущена масштабная кампания. 

"Очень много предложений из разных стран. Но имейте в виду, если президент примет такое решение, и мы будем о чем-то разговаривать, это будет только на условиях нашей страны", – заявил Данилов.

Также он указал, что украинские власти не намерены предавать "национальные интересы" страны, как этого хотят представители других государств.

Ранее в Китае предупредили Германию о негативных последствиях затягивания украинского конфликта. Глава китайского МИД призвал скорее урегулировать все политическими методами, сообщает РИА ФАН.

Источник: Telegram
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