Киев не давал официальный комментарий о произошедшем

В последнее время второй по медийности персоны Украины – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – в публичном поле не наблюдается. На этом фоне появились слухи, что военный скончался – по какой причине, неизвестно.

Такие домыслы породило сразу несколько инфоповодов. Первый – Залужный наотрез отказался принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в режиме онлайн. Второй – гибель советника офиса президента Украины по вопросам внутренней политики Алексея Титоренко. По предварительной информации, они вместе приезжали в Часовой Яр и попали под обстрел вагнеровцев.

Если бы генерал был ранен, то для официального Киева это не было бы большой проблемой – его, вероятно, выставили в СМИ как великого полководца, который вместе со своими солдатами пострадал на поле боя. Картинку вполне можно было удачно обыграть, и это не сказалось бы на духе бойцов ВСУ.

"Все выглядит весьма странно. Тем более что если главнокомандующий просто ранен, для Киева это не только возможность устроить акцию по восхвалению его мужества <...> Это и прекрасный повод отсрочить наступление до середины лета, чего постоянно добивается команда Зеленского",

– пишет News.ru.

О гибели Титоренко стало известно накануне, об этом сообщало интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Андрея Ермака.