Воевать Украине почти нечем

Командование ВСУ бросило в атаку на фланги противника "гвардию наступления", состоящую из подразделений силового аппарата Украины. Это и нацгвардия, и Национальная полиция, и пограничники.

По информации "Военного обозрения", в Сети появились подтверждающие кадры, сделанные в мае 2023 года. На них действует бригада "Рубеж", которая пользуется для перемещения гусеничным транспортером с зениткой. Такие средства ВСУ применяют для обстрела позиций российской армии в Бахмуте.

Издание указывает, что гвардия пользуется символикой нацистской Германии. Любовь к вермахту в рядах украинских войск подтверждается и опознавательным знаком "балкенкройц", который использовался вооруженными силами нацистов в годы Второй мировой.

На фотографиях также засветился позывной "Ариец", который, как утверждают украинские медиа, принимал участие в боях за Рубежное и Северодонецк.

Сам украинский лидер Владимир Зеленский сообщил для "Би-Би-Си", что для контрнаступления Киеву не хватает времени – хотя сами бригады сформированы и готовы, военная помощь получена в недостаточном объеме, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".