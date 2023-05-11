Британия передала Украине "супер-ракеты": Кремль пообещал ответ

Британия передала Украине "супер-ракеты": Кремль пообещал ответ
Фото: t.me/inosmichannel
Москва готовит военный ответ

Российская Федерация с крайним негативом относится к новости о готовности британской стороны передать украинским войскам крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Москва вынужденно даст "адекватный ответ", сообщил сегодня, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в CNN появилась информация, что Лондон уже передал Украине соответствующие припасы. Однако Великобританию заверили, что по целям в пределах России ракеты использовать никто не собирается.

Песков же указал, что ответные меры от России будут реализованы на военном уровне.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, дальность указанных ракет доходит до 300 километров, что полностью соответствует экспортной вариации Storm Shadow. В королевском оборонном ведомстве, однако, отказались отвечать на вопрос, имеются ли ограничения у Украины в возможностях использования этого вооружения.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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