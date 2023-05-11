"Умные бомбы" россиян превратились в настоящий кошмар для ВСУ

Тыл противника содрогается от ударов, которые никак не предупредить

Украинский военный аналитик Олег Стариков назвал планируемые российские авиационные бомбы "кошмарной проблемой", которая совершенно непосильна для Киева.

Эксперт напомнил о характеристиках ФАБ-500, применяемых российской авиацией в зоне специальной военной операции – речь идет о 300 кг тротила, что в пять раз превышает массу заряда в 152-мм снаряде.

Проблема для украинской армии еще и в том, что "умные бомбы" довольно дешевы в производстве. А ФАБ-100 у России имеются в огромном количестве.

Стариков добавил, что внушительные запасы позволяют российской авиации в зоне СВО не экономить такие боевые припасы. В сутки по объектам вражеского тыла летит до двадцати таких бомб – экипаж при этом остается вне зоны действия украинской ПВО.

"К тому же, они сделали так, что ставят такие бомбы на замедление. Взрываются они не в воздухе. То есть это противобункерные бомбы. Недоработки есть, но при массовом использовании они их могут наделать и бросать с самолетов", – высказался Стариков.

Ранее сообщалось, что ФАБ-500 станут основной ударной мощью российской авиации при контрнаступлении украинских войск.