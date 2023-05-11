"Умные бомбы" россиян превратились в настоящий кошмар для ВСУ

"Умные бомбы" россиян превратились в настоящий кошмар для ВСУ
Фото: t.me/tv_360ru
Тыл противника содрогается от ударов, которые никак не предупредить

Украинский военный аналитик Олег Стариков назвал планируемые российские авиационные бомбы "кошмарной проблемой", которая совершенно непосильна для Киева.

Эксперт напомнил о характеристиках ФАБ-500, применяемых российской авиацией в зоне специальной военной операции – речь идет о 300 кг тротила, что в пять раз превышает массу заряда в 152-мм снаряде.

Проблема для украинской армии еще и в том, что "умные бомбы" довольно дешевы в производстве. А ФАБ-100 у России имеются в огромном количестве.

Стариков добавил, что внушительные запасы позволяют российской авиации в зоне СВО не экономить такие боевые припасы. В сутки по объектам вражеского тыла летит до двадцати таких бомб – экипаж при этом остается вне зоны действия украинской ПВО.

"К тому же, они сделали так, что ставят такие бомбы на замедление. Взрываются они не в воздухе. То есть это противобункерные бомбы. Недоработки есть, но при массовом использовании они их могут наделать и бросать с самолетов", – высказался Стариков.

Ранее сообщалось, что ФАБ-500 станут основной ударной мощью российской авиации при контрнаступлении украинских войск.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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